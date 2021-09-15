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Uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 336 adet uyuşturucu hap ve esrar ile yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklanırken, biri ise denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR 15.09.2021, 14:31
Uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 336 adet uyuşturucu hap ve esrar ile yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklanırken, biri ise denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest bırakıldı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler İzmir’den, kente uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alarak harekete geçti. Yaptıkları teknik takibin ardından Düzağaç beldesi girişinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durduran ekipler araçta arama yaptı. Aramada 336 adet uyuşturucu hap, 10 gr esrar ve 25 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonun ardından araçta bulunan H.H., D.B.P. ve B.B., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.H. ve D.B.P., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, B.B., isimli şahıs ise denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda eğitimli narkotik köpekleri de kullanıldı.

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