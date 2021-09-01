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Uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 01.09.2021, 12:27
Uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik ilçede yaptığı çalışmada şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Aramada uyuşturucu emdirilmiş 2 adet sentetik peçete ile birlikte 1.10 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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