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Üstlerinde uyuşturucu çıkan 2 şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda metafetamin isimli uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ili 2 kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 11.05.2021, 11:38
Üstlerinde uyuşturucu çıkan 2 şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda metafetamin isimli uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Dinar Şehit Erol Kaplankıran Polis Merkezi Amirliği ekipleri şüphelenerek durdurdukları 2 şahıs üzerinde arama yaptı. Aramada şahısların üstünden 0.33 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak suçundan’ işlem yapıldığı bildirildi.
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