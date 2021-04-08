Üretime başlayacak tekstil atölyesindeki ilk ürünü Başkan Çöl dikti

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede ilerleyen günlerde üretime başlayacak olan tekstil atölyesini ziyaret ederek dikiş makinesinin başına geçip ilk siparişi kendisi dikti.

Başkan Çöl, ilçede faaliyet girecek özel bir firmaya ait tekstil atölyesini ziyaret ederek yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. İlçe şehir hamamının olduğu yerdeki katlı otoparkın altında açılacak olan ve çok kısa bir süre içinde üretime geçecek tekstil atölyesini gezen Başkan Çöl, firma sahipleriyle görüşerek konuyla ilgili kendilerinden bilgi aldı. Gelen tekstil makinalarını da inceleyen Başkan Çöl, burada bulunan iş makinesini kullanıp ilk ürünü kendileri dikerek, test etme fırsatı buldu.Üretime başlayacak olan firma yetkililerine kolaylıklar dileyen Başkan Çöl, iş yeri açılışında görüşmek üzere atölyeden ayrıldı.