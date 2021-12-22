Üniversite öğrencilerine sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı eğitmenleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimde olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği, boğulma, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donuklarda ilk yardım gibi medikal müdahale konularına yer verildi. 2 gün boyunca devam eden eğitimde sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için kentteki bir üniversitenin konferans salonunda program düzenlendi. Programda konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Pala; "Ülkemizde ve dünya ülkelerinde trafik kazaları ve afet ve acil durumlar nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına göre küresel düzeyde ölümlerin yüzde 90’ı yaralanmalardan dolayı meydana gelmektedir" dedi.

Pala, dünyada her 5 saniyede 1 kişinin yaralanma sonucu yaşamanı yitirmekte olduğunu ifade ederek, ilkyardımın önemini vurguladı. Pala konuşmasının sonunda katılımcılara ve eğitmenlere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.