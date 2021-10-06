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Üniversite öğrencilerine afetlerde sağlık hizmetleri eğitimi verildi
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik afetlerde sağlık hizmetleri konusunda eğitim verildi.
AFYONKARAHİSAR 06.10.2021, 12:20
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik afetlerde sağlık hizmetleri konusunda eğitim verildi.
Eğitim çalışması İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet ve UMKE Birimi tarafından verildi. Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine birim personelleri tarafından afetlerde sağlık hizmetleri konusunda eğitim verildi. Ayrıca UMKE birimi de öğrencilere tanıtılarak öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.