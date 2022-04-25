Son Dakika
Üniversite hatıra ormanı oluşturdular
Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Bolvadin Meslek Yüksekokulu akademik personeli, idari personeli ve öğrencileri üniversitenin 30. kuruluş yıldönümü hatırasına Bolvadin Horan Parkı’nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.
AFYONKARAHİSAR 25.04.2022, 11:43
Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Bolvadin Meslek Yüksekokulu akademik personeli, idari personeli ve öğrencileri üniversitenin 30. kuruluş yıldönümü hatırasına Bolvadin Horan Parkı’nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.
Etkinliğe Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fişne, üniversite yöneticileri, Öğretim Görevlileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu.