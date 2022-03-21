UMUD madde bağımlılığı konusunda danışmanlık yapacak

Afyonkarahisar UMUD Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kemal Baykara, pandemi döneminde yapamadıkları programlara devam edeceklerini kaydederek, “Okullarımıza, Kadın Kültür Evleri’ne bağımlılık konusunda seminerler ve bağımlılık danışmanlığı hizmetleri vermek için hazırız” dedi.

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren UMUD Bağımlılıklarla Mücadele Derneği olağan kongresini yaptı.

Tek liste ile girilen seçimlerde kurucu başkan Kemal Baykara tekrar yönetim kurulu başkanı oldu. Dr. Lütfi Akgün, öğretmen Fatma Işık, sağlık çalışanı Ahmet Çığrı ve öğretmen Süleyman Ilgın asil yönetim kurulu üyeliklerine iş insanları Melih Yurter, Kadir Altınkaya ve Celaledtin Gürel denetim kurulu üyesi oldu. Genel kurulda konuşan Kemal Baykara, “Şehrimizde bağımlılıklarla mücadele eden UMUD Derneği olarak bugünden sonra daha fazla emek sarf ederek mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Sivil anlamda mücadele eden derneğimize kamu kuruluşlarından da destek bekliyoruz. Bizler işin mutfağındayız olanın bitenin farkındayız elimizi taşın altına koymak için kamu kuruluşlarından ilgi bekliyoruz. Pandemi döneminde yapamadığımız programlarımıza devam etmeliyiz. Okullarımıza Kadın Kültür evlerine bağımlılık konusunda seminerler ve bağımlılık danışmanlığı hizmetleri vermek için hazırız” dedi.