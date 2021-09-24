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UMKE personeline İleri Hava Yolu Teknikleri eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) uygulamalı ve teorik İleri Hava Yolu Teknikleri eğitimi verildi.

AFYONKARAHİSAR 24.09.2021, 12:50
UMKE personeline İleri Hava Yolu Teknikleri eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) uygulamalı ve teorik İleri Hava Yolu Teknikleri eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen programa çok sayıda UMKE personeli katıldı.

UMKE Geliştirme Eğitimi kapsamında verilen eğitimde temel kampçılık, afet lojistigi ve UMKE malzemeleri konuları anlatıldı. Ayrıca aşılama uygulamalarında alınan sağlık tedbirleri kapsamında yer alan UMKE personelinin bilgilerini güncel tutmak amacıyla, İleri Hava Yolu Teknikleri eğitimi teorik ve pratik olarak gerçekleştirildi.

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