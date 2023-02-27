UMKE ekipleri çocukların dünyasını renklendirmek içinde çalışıyor

Afyonkarahisar’dan afet bölgesine giden UMKE ekipleri verdikleri sağlık hizmetinin yanında çocuklar için aktivitelerde yapmaya başladı.

Afyonkarahisar Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) dönüşümlü olarak afetin meydana geldiği ve 11 kentin etkilendiği bölgeye dönüşümlü olarak gitmeye devam ediyor. Bölgede sağlık hizmeti veren ekipler özellikle çocuklar içinde canla başla mücadele diyor. Afyonkarahisar UMKE’nin sosyal medya hesabından yapılan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgeye Afyonkarahisar’ dan yeni sevk edilen UMKE ekipleri yanlarında getirdikleri çocuk materyalleri ile yaptığı aktiviteler ile hem çadır kenti, hem çocukların dünyasını renklendirdi” ifadelerine yer verildi.