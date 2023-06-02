Afyonkarahisar’da ücretsiz ‘ebru sanatı’ kursu açılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kurs kayıtlarının 1-30 Haziran tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün, Türk Süsleme Sanatları kursları kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezinde ücretsiz ebru kursu açılacaktır. Kurs 4 Temmuz 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.