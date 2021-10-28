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Türkiye’nin dört bir yanından bu türbeye ziyaretçi geliyor
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Seydi Sultan Türbesi, restore edilmiş haliyle yıl içerisinde pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.
AFYONKARAHİSAR 28.10.2021, 11:18
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Seydi Sultan Türbesi, restore edilmiş haliyle yıl içerisinde pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.
Şuhut ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Seydi Sultan Türbesi, sadece şehir içi değil çevre şehirlerden gelenler tarafından da ziyaret ediliyor.