Türkiye’nin dört bir yanından bu türbeye ziyaretçi geliyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Seydi Sultan Türbesi, restore edilmiş haliyle yıl içerisinde pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Şuhut ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Seydi Sultan Türbesi, sadece şehir içi değil çevre şehirlerden gelenler tarafından da ziyaret ediliyor.