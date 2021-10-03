Türkiye üçüncüsü Şuhut’tan çıktı

Kur’an-ı Kerim Kursları arasında yapılan hafızlık yarışmasında Afyonkarahisar’ın “Şuhut Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi Yatılı Kız Kur’an Kursu” öğrencisi Meryem Adırbelli üçüncü oldu.

Haberi, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Milletvekili Eroğlu ,yazılı olarak yayınladığı tebrik mesajında, "Türkiye 3.sü Şuhut’tan Kur’an-ı Kerim Kursları arasında yapılan hafızlık yarışmasında Afyonkarahisar “Şuhut Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi Yatılı Kız Kur’an Kursu” öğrencimiz Meryem Adırbelli Türkiye 3.sü olmuştur. Öğrencimizi, hocalarını ve ailesini tebrik ederim." dedi.