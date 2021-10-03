banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Türkiye üçüncüsü Şuhut’tan çıktı

Kur’an-ı Kerim Kursları arasında yapılan hafızlık yarışmasında Afyonkarahisar’ın “Şuhut Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi Yatılı Kız Kur’an Kursu” öğrencisi Meryem Adırbelli üçüncü oldu.

AFYONKARAHİSAR 03.10.2021, 11:52
Türkiye üçüncüsü Şuhut’tan çıktı

Kur’an-ı Kerim Kursları arasında yapılan hafızlık yarışmasında Afyonkarahisar’ın “Şuhut Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi Yatılı Kız Kur’an Kursu” öğrencisi Meryem Adırbelli üçüncü oldu.

Haberi, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Milletvekili Eroğlu ,yazılı olarak yayınladığı tebrik mesajında, "Türkiye 3.sü Şuhut’tan Kur’an-ı Kerim Kursları arasında yapılan hafızlık yarışmasında Afyonkarahisar “Şuhut Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi Yatılı Kız Kur’an Kursu” öğrencimiz Meryem Adırbelli Türkiye 3.sü olmuştur. Öğrencimizi, hocalarını ve ailesini tebrik ederim." dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P