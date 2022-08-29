Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 100 ilden 100 sporcunun katıldığı Türkiye Su Kayağı Kulüpler Arası Gençler ve Büyükler Şampiyonası tamamlandı. Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını aldı.

Spor şehri Afyonkarahisar’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir ilk gerçekleştirildi. Türkiye Su Kayağı Kulüpler Arası Gençler ve Büyükler Şampiyonası Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan Su Sporları merkezinde düzenlendi. Birbirinden heyecanlı ve çekişmeleri anlara sahne olan müsabakalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ödüllerini Müdür Kasapoğlu verdi

Genç kadınlar 11-14 yaş 1. Grupta Saadet Sena Seda, 2. Grupta Mola Tuncel birinci oldu. Genç erkekler 11-14 yaş 1. Grupta Osman Bozahmetoğlu birinci, 2. Grupta Kamil Eren Şimşek birinci, 3. Grupta Arda Kuçbay birinci oldu. Büyük kadınlar 15-17 yaş grubunda Ayşegül Yavuz, büyük erkeklerde Mehmet Can Özçilsal birinci oldu. Büyük kadınlar 18 üstü yaş grubunda Hanife Bulut, erkeklerde ise Süleyman Atlı birinci oldu. Müsabakalar sonucunda derece elde eden sporculara madalya ve kupaları; Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Türkiye Su Kayağı Kulüpler Arası Gençler ve Büyükler Şampiyonası’na yönelik olarak açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Afyon’da sukay uzun aradan sonra bir Türkiye Şampiyonasına şahit oldu. Buradaki sporcuların aday milli takıma seçilmesi de bize çok büyük onur verdi. Dolayısıyla burada Büyük Taarruz’un 100.Yıl anısına 100 sukay sporcumuzla beraber burada 2 gün çok güzel bir şampiyonaya şahit olduk. En sonunda da madalya törenine katıldık. Federasyon başkanımız bize söz verdi, bir Türkiye Şampiyonası eğer kriterler uyarsa da Avrupa Şampiyonasını Afyonkarahisar’a verebileceğini biz de alt yapı eksikliğini tamamlayacağımızı belirttik. Uzaktan yakından gelen misafirlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Su kayağını Afyonkarahisar’ın gündemine taşıdıkları için gelen misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Emeği geçen federasyon yetkililerine ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.