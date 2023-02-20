Tüm olumsuzluklara rağmen depremzede öğrencilerin heyecanları yüzlerinden okundu

Afyonkarahisar’da ikinci döneminin ilk ders zilinin çalmasıyla 634 depremzede öğrenci de ders başı yaparken, miniklerin heyecanları ise gözlerinden okundu.

6 Şubat ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından 10 ilde yaşanan yıkım sonrası çok sayıda aile yurt genelindeki farklı illere tahliye edildi. Afyonkarahisar’a gelen depremzede aileler ise KYK’ya aile yurtlar başta olmak üzere apart ve otellere yerleştirildi. Depremzede ailelerin ilk ve orta öğretim seviyesindeki 634 çocuğu ise akranları gibi bugün çalan ikinci döneminin ilk ders zilinin ardından sınıfları doldurdu. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1, 2, 3 ve 4’ncü sınıf çocuklar için oluşturulan sınıflarda minikler ilk derslerine girdi.

Evleri ve okulları depremden dolayı zarar gördüğü için başka bir kente gelen ve bu yüzden de başka bir okulda ikinci döneme başlayan miniklerin heyecanları ise yüzlerinden okundu.

Minikler sınıflarına ve derslerine kavuştukları için mutlu

Bu sene 4’ncü sınıfta eğitim alacak olan Kemal Fırat ise bu depremzede öğrencilerden biri. Fırat, deprem dolayısı ile Osmaniye’den geldiğini ifade ederek, “4’üncü sınıfa gidiyorum. Okuluma ne oldu bilmiyorum ama evimiz bayağı kötüydü, buraya geldik. Heyecanlıyım, derslerimi özledim” dedi.

Emir Altıntaş ise öğrenci ise çok heyecanlı olduğunu kaydederek, yeni döneme hazır olduğunu dile getirdi.

Nehir Yıldız isimli minik ise Hatay’dan geldiğini belirterek, derslerini özellikle de matematik dersini çok sevdiğini kaydetti.