Tüm avcılar denetimden geçti, 1 avcıya ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 67 avcı denetime tabi tutulurken, kurallara uymadığı tespit edilen 1 avcıya para cezası kesildi.

DKMP 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Av koruma ve kontrol çalışması Afyonkarahisar Bölge Müdürü Yardımcımız Abdullah Gedil başkanlığında, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri ve Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin koordinesinde Uşak il sınırları içiresinde denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde av koruma-kontrol çalışmasında 67 avcı kontrol edilirken bir avcıya idari işlem uygulandığı bildirildi.