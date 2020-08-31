TSYD’den, Afyonspor’a sahip çıkılması konusunda çağrı
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ (TSYD) AFYONKARAHİSAR İL TEMSİLCİSİ NADİR GÜZBEY, AFYONSPOR’A HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA DESTEK VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey, Afyonspor’a her zamankinden daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.
Güzbey, Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in kulübe sahip çıkma adına yaptığı girişimleri taktirle karşıladıklarını ifade etti. Vali Çiçek’in uçurumun kenarındaki kulübe el atıp ‘takımımız hedefe koşacak’ diyerek kulübü Engin Gökdemir ve iş adamlarından oluşan ekibe teslim etmesindeki en önemli sebebin kalıcı çözüm istemesi olduğunu vurgulayan Güzbey, “Engin Gökdemir ve yönetimindeki birbirinden kıymetli iş adamları işlerinde olduğu gibi kulüpte de başarılı olacaklardır. Bu günden yarına kupa beklemek yerine öncelikle kurumsal yapının inşası ve sürdürülebilir yükselme hedefleri ile yine, yeniden şehrimizi gururlandıracak başarılara imza atacak bu yönetime tüm kesimlerin desteği şarttır. Afyonspor’un yönetim ve finansman sorunu olmadan yoluna devam edeceğine inancımız tamdır. Gün eksik arama günü değildir, gün birlik ve beraberlik günüdür” dedi.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25