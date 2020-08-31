TSYD’den, Afyonspor’a sahip çıkılması konusunda çağrı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey, Afyonspor’a her zamankinden daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Güzbey, Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in kulübe sahip çıkma adına yaptığı girişimleri taktirle karşıladıklarını ifade etti. Vali Çiçek’in uçurumun kenarındaki kulübe el atıp ‘takımımız hedefe koşacak’ diyerek kulübü Engin Gökdemir ve iş adamlarından oluşan ekibe teslim etmesindeki en önemli sebebin kalıcı çözüm istemesi olduğunu vurgulayan Güzbey, “Engin Gökdemir ve yönetimindeki birbirinden kıymetli iş adamları işlerinde olduğu gibi kulüpte de başarılı olacaklardır. Bu günden yarına kupa beklemek yerine öncelikle kurumsal yapının inşası ve sürdürülebilir yükselme hedefleri ile yine, yeniden şehrimizi gururlandıracak başarılara imza atacak bu yönetime tüm kesimlerin desteği şarttır. Afyonspor’un yönetim ve finansman sorunu olmadan yoluna devam edeceğine inancımız tamdır. Gün eksik arama günü değildir, gün birlik ve beraberlik günüdür” dedi.