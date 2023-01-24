Tren yolunda ellerinde demir kesme makaslarıyla yakalandılar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından iki şahıs tren yolu güzergahında hırsızlık şüphesiyle ellerinde demir makasla suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Dinar ilçesi, Tugaylı köyünde hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla görevlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri, tren yolu güzergahında yaptığı kontrolde, M.A.N ve Z.G. isimli şahısları ellerinde demir kesme makası ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araç ve üst araması ile olay yerinde yapılan arama sonucunda; iki adet demir kesme makası, üç çift eldiven, bir adet boru anahtarı, iki adet kerpeten, bir adet tahra, bir adet çapa, iki adet keser ele geçirildi. Şüpheliler, Dinar Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.