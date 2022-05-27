Tren onarım malzemesi ve mangalı dahi çalan hırsızlık şebekesini polis çökertti

Afyonkarahisar’da girdikleri iş yerlerinden tren onarım malzemeleri, kamera kayıt cihazı, mangal ve demir çalan hırsızlık şebekesi polisin saatler süren kamera incelemesinin ardından çökertildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 6-23 mayıs tarihleri arasında polise başvuran mağdurlar iş yerleri ve atölyelerinden çeşitli malzemeler ve para çalındığı ihbarında bulundu. Yapılan başvurular üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları inceleme ve mağdurların beyanlarından tren onarım malzemesi, 3 bin TL değerinde bakır kablo, 150 kiloluk demir, 750 adet elektrik panosu, 50 adet kolon bağlama demiri ve 5-10 adet iskele demiri, kamera kayıt cihazı ve 10 bin TL tutarında para, paslanmaz demirden yapılmış kömürlü mangal çalındığını belirledi.

2 kişi firari olarak aranıyor

Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için saatler süren bir güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri ardından olayı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini belirledi. Ekipler incelemede olayları O.Y., A.E., H.G., P.G., O.A., A.G., isimli kişiler olduğunu tespit etti. Ardından eş zamanlı operasyon ekipler O.Y., A.E., H.G. ve P.G., isimli şüphelileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda firari olan O.A ve A.G’nin isi yakalanması için başlatılan çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şahıslardan H.G ve P.G., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, O.Y. ve A.E., isimli şahıslar ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan şahıslardan O.Y.’nin 23, A.E.’nin ise 46 suç kaydının olduğu öğrenildi.