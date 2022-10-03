Traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sülümenli beldesi Zafer mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.U., yönetimindeki idaresindeki 03 DP 027 plakalı traktör seyir halindeyken araçta bulunan M.T. (5) dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından çevreden geçenlerin haber vermesi ile küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak M.T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.