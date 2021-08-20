Traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut Kapalı Pazar Yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklar istikametinden Sanayi Sitesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Yavuz B. idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Seyman A. idaresindeki 03 SF 051 plakalı traktörün kapalı pazar yerinden yol üzerine çıkmak üzereyken Yavuz B., idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan G.K., isimli şahıs yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil servis ekipleri ve trafik ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipler yaralı G.K.’yı ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.