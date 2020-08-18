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Trafo yangını paniğe neden oldu
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇE ÇARŞI MERKEZİNDE MEYDANA GELEN TRAFO YANGINI VATANDAŞLARI KORKU İÇERİSİNDE BIRAKTI.
AFYONKARAHİSAR 18.08.2020, 16:57
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydan gelen trafo yangını paniğe sebep oldu.
Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda trafodan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında vatandaş ve esnaf arasında büyük panik yaşanırken, yangının söndürülmesinin ardından herkes raht bir nefes aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.
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