banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...

Trafikte kurallara uymayanlar havadan tespit edildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli havadan gerçekleştirilen denetimde, 24 araca 6 bin 869 lira para cezası kesilirken 24 aracın 13’ü de trafikten men edildi.

AFYONKARAHİSAR 29.09.2021, 17:08
Trafikte kurallara uymayanlar havadan tespit edildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli havadan gerçekleştirilen denetimde, 24 araca 6 bin 869 lira para cezası kesilirken 24 aracın 13’ü de trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, Afyonkarahisar merkez, Şuhut, Çay, Bolvadin, Emirdağ’da helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Beş uygulama noktasında kural hatası yapan araçlar havadan tespit edilerek durduruldu. Kurallara uymayan 24 araç sürücüsüne 6 bin 869 lira trafik cezası yazılırken, 13 araç da trafikten men adildi. Son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla ekipler tarafından otobüslerde bulunan yolcu ve şoförler yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarıldı.

Havadan yapılan denetim faaliyetine İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyeti Müdür Yardımcısı Mustafa Erdener Bede, Bolvadin Kaymakamı Taner Polat, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Gören katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0