Trafik polislerinden ‘Güvenli Motosiklet Kullanımı’ eğitimi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda eğitim gören kursiyerlere ‘Güvenli Motosiklet Kullanımı’ konusunda eğitim verildi.

Eğitim İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından verildi. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezinde verilen eğitime yaklaşık 50 kursiyer katıldı. Eğitim trafik polisleri güvenli motosiklet kullanımında uyulması gereken kurallar ile birlikte gerekli donanımlar hakkında bilgi verildi.