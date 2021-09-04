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TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 04.09.2021, 14:10
TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde görmek adına TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret etti. Yalçın, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek hazırlık aşamalarını ve Covid -19 salgın sürecinde alınan tedbirleri yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca ziyarette okuluda çalışmaları devam eden çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında idarecilerden bilgi alan Yalçın, okul idareci ve öğretmenlerine bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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