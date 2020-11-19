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Tırla yapılan kaçak akaryakıt sevkiyatına polis ‘dur’ dedi

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir tır dorsesin de 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR 19.11.2020, 11:59
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Tırla yapılan kaçak akaryakıt sevkiyatına polis ‘dur’ dedi

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir tır dorsesin de 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolundaki uyguma noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurarak arama yaptı. Aramalarda dorse içerisindeki tanklarda akaryakıt olduğu tespit edildi. Numune alan ekipler akaryakıtların kaçak olduğunun belirlenmesi üzerine araçta bulunan S.A. ile M.İ’yi gözaltına alarak, akaryakıta el koydu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.
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