Tırla çarpışıp hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da tır ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki 42 AGV 733 plakalı tır kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü U.B. idaresindeki 07 FVT 83 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrularak yol kenarındaki tarım arazisine giren ve hurdaya dönen otomobilde sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araç içerisinden sıkışan yaralıları çıkararak ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından otomobilin kopan lastiklerinden birisinin yaklaşık 15 metre ileri savrulması kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayın ardından inceleme başlatıldı.