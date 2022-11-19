Tırın çadırını katlayan genç kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da yem getirdiği fabrikada tırın çadırını katlayan 17 yaşındaki genç kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Çay ilçesi Kadıköy köyündeki bir yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden Çay ilçesindeki yem fabrikasına ürün getiren tırda çalışan C.A.K., (17) isimli genç balya halindeki yemler tırdan indirildikten sonra aracın üstündeki çadırı katlamaya başladı. Bu sırada yemleri kepçeyle istifleyen İ.C. (40), C.A.K.’yi fark etmeyerek ezdi. Olayın ardından talihsiz genç Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.