Termal otel genel müdürleri 3 bin yıllık vadiyi sıcak hava balonuyla keşfetti

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan termal otel genel müdürleri bir araya gelerek Frig Vadisi’ne gezi düzenledi. Vadi de sıcak hava balonuyla uçuş yapan grup, vadiyi ve Emre Gölü’nü havadan seyretmenin keyfini yaşadı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi’ne bağlı Döğer Beldesi’nde bulunan Emre Gölü’nde yapılan denemeler sonrasında ilk sıcak hava balon uçuşu gerçekleştirilmeye devam ediyor. 3 bin yıllık geçmişi ile her geçen gün ziyaretçilerinin sayısını daha da artıran tarihi Frig Vadisi, Ege’nin Kapadokyası olma yolunda hızla ilerliyor. Vadide en dikkat çekici yerlerden biri olan Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonları uçuşa başladı. Bu kapsamda İhsaniye’de bulunan termal otellerin genel müdürleri bir araya gelerek bölgede bir gezi düzenledi. Daha sonra sıcak hava balonuyla da bir uçuş gerçekleştiren grup, Frig Vadisi’ni ve Emre Gölü’nün havadan seyretme fırsatı yaşadı. Burada açıklama yapan Özgül Termal Tatil Köyü Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, tüm Türkiye’yi ve dünyayı Afyonkarahisar’a davet ederek, sıcak hava balonu keyfini herkesin yaşaması gerektiğini söyledi. Çınaroğlu şöyle konuştu:

“Bugün bölgeye bir gezi düzenledik arkadaşlarımız birlikte. Daha önce vadiyi defalarca ziyaret ettik ancak sıcak hava balonu uçuşları yeni başladı. Bugün onun keyfini yaşamak istedik. Gerçekten inanılmaz bir keyif. 3 bin yıllık tarihi karadan defalarca keşfetmiştik, şimdi de havadan keşfettik”.