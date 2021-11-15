Tekirdağ ve Kütahyalı şehit aileleri ve gazilerin Şuhut ziyareti

Tekirdağ ve Kütahyalı şehit yakınları ve gazilerden oluşan heyet Şuhut’ta gezi etkinliği düzenledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan ile Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol’un yanı sıra şehit yakınları ve gezilerin etkinliğine ev sahibi olarak Şuhut Gaziler Derneği öncülük etti. Atatürk Evi’ndeki tarihi ve destansı olayları, görevli Halil Omur mihmandarlığında dinleyen heyet üyeleri zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Daha sonra Lokman Düzgün’ü, ardından Şuhut Gaziler Derneği’ni ziyaret eden heyet, Başkanı Eftar Aslan ve gazilerle bir süre hasbihal etti. Başkan Aslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Çerkezköy ve Kütahya heyeti ise misafirperverliklerinden dolayı Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Aslan ve beraberindeki ekibine teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonunda Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan tarafından Çerkezköy ve Kütahya heyetine plaket takdim edildi.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile gezi son buldu.