Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı

Afyonkarahisar’da tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yeri ve eve baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 7 adet borçlusu farklı şahıslar olan ve üzerlerinde ödeme tarihi bulunmayan senet, 1 adet icra taksitinin ödendiğine dair evrak ve 1 adet ödeme sözleşme ele geçirildi. Olayın ardından G.A., İ.T. ve İ.G., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.