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Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı

Afyonkarahisar’da tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı.

AFYONKARAHİSAR 10.09.2021, 13:58
Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı

Afyonkarahisar’da tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) yorgun ve bitkin olarak farklı zamanlarda getirilen ikisi yavru olmak üzere üç leylek ile yavru karaboyunlu batağanın bakımı ve tedavisi tamamlandı. Merkeze ihtiyacı kalmayan leylekler ile karaboyunlu batağan AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır öncülüğündeki ekiple doğaya salındı.

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