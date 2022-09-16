Tedavileri tamamlanan kerkenez ve kızıl şahinler doğaya salındı

Afyonkarahisar’da tedavisi tamamlanan kerkenez ve kızıl şahinler doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile kızıl şahinlerin tedavi altına alınmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim edilen kerkenez ve kızıl şahinlerin tedavilerinin tamamlandığı hatırlatıldı. Hayvanların tedavilerinin tamamlanması ile AKÜREM ve DKMP görevlileri tarafından doğaya salındı.