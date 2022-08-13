TBMM’de grubu bulunan partilerin il başkanlarına bilgilendirme yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlarıyla bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yiğitbaşı’nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gurubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti’nin il başkanları katıldı. Toplantıda Vali Yiğitbaşı, bu sene 100. yılını kutlanacak olan Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinliklerinin hazırlıklarıyla ilgili il başkanlarıyla değerlendirmelerde bulundu. Görüş ve önerilerin değerlendirdiği toplantıda ayrıca yapılacak çalışmalar hakkında il başkanlarına bilgi verildi.