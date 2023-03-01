Taşıdığı uyuşturucu ve bıçağı araziye atıp kaçsa da yakalanmaktan kurtulamadı

Afyonkarahisar’da jandarma jandarmayı görüp yaya olarak kaçmaya çalışan şahsın araziye attığı paketin içerisinde uyuşturucu madde ile bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Sülümenli beldesinde ‘Huzur Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamada bir şahsın ekipleri görünce yaya olarak kaçmaya başladığı fark edildi. Şahsın peşine düşen ekipler şüphelinin yanında bulunan paketi araziye attığını fark eden ekipler kısa süren bir kovalamaca sonrası şahsı yakaladı. Şahsın araziye attığı paketin içerisinde ise 11 gram esrar, sustalı bıçak, 4 bin 130 TL para ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltın alınan Ö.E., isimli şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.