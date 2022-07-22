Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde vuran koca adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar’da tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı mahkemeye sevk edilirken, kadının tedavisinin ise kaldırıldığı hastanede devam ettiği bildirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çay ilçesi Yeşilyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç., karısı E.Ç. ile tartıştı. Ardından E.Ç., annesinin evine gitti. Duruma öfkelenen kocası D.Ç., ise tekrar konuşmak için karısının yanına gitti. İkili arasında burada da tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, D.Ç., yanında getirdiği tabanca ile karısının üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan E.Ç., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından Çay İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınan D.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, talihsiz kadının kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.