“Tarım Cebimde” uygulaması çiftçilere tanıtılıyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Çıkrık ve Beyyazı köylerinde çitçilere “Tarım Cebimde” uygulaması tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin hizmetine sunulan “Tarım Cebimde” uygulaması Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personelince Çıkrık ve Beyyazı köylerinde çiftçilere bilgi notları ve uygulamalı olarak tanıtıldı. Tarım Cebimde uygulaması ile çiftçiler hayvansal ve bitkisel üretime dair birçok konuya kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor. E-Devlet ile yapılan başvuruların tamamına, destekleme takvimine ve desteklemelerine, hayvansal üretim ve bitkisel üretim işlemlerine dair işlemler bu uygulama üzerinden yapılıyor.