Tarım arazilerinin sınıflandırılması çalışması devam ediyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tarım arazilerinin sınıflandırılması çalışması devam ederken, çalışma ile tarım arazilerinin verimliğinin arttırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğünce yürütülen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde tarım arazilerinin sınıflandırılması, tarımsal amaçlı veya tarım dışı yapıların izinlendirilmesi, izinlendirilen yapıların kontrol-denetim işlemleri devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çalışmanın asıl amacının ise toprak ve ürün verimliliğinin arttırılması olduğu ifade edildi.