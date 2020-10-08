Tamamlandığında Afyonkarahisar’ın en büyük parklarından biri olacak
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ KENTİN EN BÜYÜK PARKLARINDAN BİRİSİNİ YAPMAK İÇİN HAREKETE GEÇERKEN, ATAKÖY’E YAPILACAK OLAN PARK 52 BİN 400 METREKARE ALAN ÜZERİNDE 36 BİN METREKARE YEŞİL ALANA SAHİP OLACAK.
Afyonkarahisar Belediyesi kentin en büyük parklarından birisini yapmak için harekete geçerken, Ataköy’e yapılacak olan park 52 bin 400 metrekare alan üzerinde 36 bin metrekare yeşil alana sahip olacak.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ataköy Mahallesi’nde devam eden parkta incelemelerde bulundu. Bölgeye muhteşem bir park kazandıracaklarını söyleyen Başkan Zeybek, “Kentimize hizmet etmek, eser kazandırmak ve yatırım yapmak için tüm çalışanlarımızla aşk ile çalışıyoruz” dedi.
Park Bahçeler Müdürü Barış Dal ve Ataköy Mahalle Muhtarı Muharrem Özdemir birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zeybek, 52 bin 400 metrekare alan üzerine kurulu 36 bin metrekare yeşil alana sahip olacak parkta, basketbol ve futbol sahasına, çocuk oyun guruplarından açık hava spor alanlarına kadar her şey düşünüldüğünü ifade etti.
Başkan Zeybek parkta güvenliğinde düşünüldüğünüz sözlerine ekleyerek, “Parklarımızın en önemli unsurlarından biri olan güvenlik için etrafını çevirip burada gelen çocuklarımız, yaşlılarımız ve kadınlarımızın güvenli bir şekilde parka gelebilecekler. Kentimize hizmet etmek, eser kazandırmak ve yatırım yapmak için tüm çalışanlarımızla aşk ile çalışıyoruz” diye konuştu.
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