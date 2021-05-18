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Takla atan otomobilden yara almadan çıktı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptıktan sonra takla atan otomobil sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

AFYONKARAHİSAR 18.05.2021, 11:47
Takla atan otomobilden yara almadan çıktı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptıktan sonra takla atan otomobil sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Selçuklu mahallesi İstasyon caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Ş., (36) idaresindeki 06 DC 9914 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aracın bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde 34 CEE 631 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Araç sürücüsü Kadir Ş., kazayı yara almadan atlatırken, çevredekilerin yardımı ile araç içerisinde çıktı. Kaza sonrası bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, sürücü Kadir Ş., yaralı olmadığı için sağlık ekipleri ardından bölgeden ayrıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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