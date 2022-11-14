Afyonkarahisar’da takla atan otomobilde 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., yönetimindeki 03 ACJ 364 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü M.Y. ve araçta yolcu olan A.Y., F.Y., E.Y. ile T.B.’yi ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.