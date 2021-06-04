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Takla atan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR 04.06.2021, 10:44
Takla atan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çobanlar-bolvadin karayolunun 18.kilometresinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin istikametinden Çobanlar yönüne giden Ahmet Demirhüyük (61) yönetimindeki 03 PB 647 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Demirhüyük olay yerinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Demirhüyük’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı
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