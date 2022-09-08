Süs havuzları sonbaharda da revaçta

Sıcak yaz aylarında serinlemek için süs havuzlarını tercih eden Afyonkarahisar’daki çocuklar, sonbaharda da güneşi görür görmez kendilerini yine havuza bıraktılar.

Afyonkarahisar’da bu yıl havaların ısınması ile birlikte bazı çocuklar soluğu Kent meydanında bulunan Anıtpark’taki süs havuzunda aldı. Eylül ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının her geçen gün düştüğü sonbahar mevsiminde ise manzara yine değişmedi. Güneşi gören aynı çocuklar süs havuzlarında yüzerek son kez sıcak havanın tadını çıkardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen çocuklar, büyükler tarafından verilen yüzme taktiklerini de uygulamaya çalıştı.