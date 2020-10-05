Sürücü fren yerine yanlışlıkla gaza basınca faciadan dönüldü
AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE BİR SÜRÜCÜ FREN YERİNE GAZA BASINCA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÖNCE PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETE ARDINDAN DA KALDIRIM ÇIKIP ÇİÇEK SAKSILARINA ÇARPARAK DURABİLDİ. KALDIRIMIN O ESNADA BOŞ OLMASI İSE OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir sürücü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki motosiklete ardından da kaldırım çıkıp çiçek saksılarına çarparak durabildi. Kaldırımın o esnada boş olması ise olası facianın önüne geçti.
Olay, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi Belediye caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aysel Clara Ç., (21) idaresindeki BC 152 LM yabancı plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Otomobil önce caddede park halindeki 03 ABS 308 plakalı motosiklete ardından da kaldırımların üzerinde bulunan belediyeye ait çiçek saksılarına çarparak durabildi. Fren yerine gaza basarak panikleyen sürücü Aysel Clara Ç., kaza sonra şoka girdi. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaldırım üzerinde bulunan çiçek saksılar, motosiklet ve otomobil hasar gördü.
Polis tarafından yapılan inceleme sonrası kaldırımdaki otomobil çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.
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