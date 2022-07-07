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Şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 4,15 gram eroin ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR 07.07.2022, 10:39
Şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 4,15 gram eroin ele geçirildi.

Dinar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri Dinar ve çevre ilçelerdeki uyuşturucu ile mücadelesine kararlı bir şekilde devam ederek ilçesinde durdurduğu araçlarda arama yaptı. Biri araçta yapılan aramalarda 4.15 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili İ.Ş ve G.A. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan işlem başlatıldı.

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