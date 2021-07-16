banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!

Şüphe üzerine durdurulan araçta 596 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 596 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 16.07.2021, 09:34
Şüphe üzerine durdurulan araçta 596 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
banner502

Afyonkarahisar’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 596 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 596 adet galara 300 mg ibareli sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Olay sonrası S.Y. (37), K.T. (22), E.K. (22) ve O.B. (21), isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501