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Sünnetci’nin asaleten ataması yapıldı
Geçtiğimiz aylarda görev değişikliği yapılan iki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atamalar resmi gazetede yayınlanarak asaleten atamaya döndü.
AFYONKARAHİSAR 15.01.2023, 14:21
Geçtiğimiz aylarda görev değişikliği yapılan iki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atamalar resmi gazetede yayınlanarak asaleten atamaya döndü.
14 Ocak 2023 tarihli yayınlan Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, boşalan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Miraç Sünnetci’nin ataması asaleten yapıldı.