Sünnetci: “Öğretmenlerimizin de karnelerini önlerine koyacağız”

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, kentin eğitim durumunu değerlendirerek, “10 binin üzerinde öğretmeniz var. Eğer öğretmen bazlı düşünmezsek, sene sonunda öğrencilerimiz gibi öğretmenlerimizin de karnelerini önlerine koymazsanız, öğretmenlerimizin kendi alanları ile ilgili başarı ya da başarısızlık durumları kontrol edilmezse oradaki sorun başarısızlık olur” dedi.

Basın camiasının kendilerine göstereceği desteği önemsediklerini belirten Sünnetci, kentin eğitim başarısını daha yükseğe çıkaracaklarını söyledi. İlin başarı oranlaması ile ilgili söylemlerde bulunmanın çok kolay olduğunu ancak verilerle bunu ortaya koymanın önemli olduğunu anlatan Sünnetci, “Altmışıncı sıradayız, elli sekizinci sıradayız demek belki çok kolay. Ama bunların altını doldurmamız gerekli. 10 bin küsur öğretmeniz var. Eğer öğretmen bazlı düşünmezsek, sene sonunda öğrencilerimiz gibi öğretmenlerimizin de karnelerini önlerine koymazsanız, öğretmenlerimizin kendi alanları ile ilgili başarı ya da başarısızlık durumları kontrol edilmezse oradaki sorun başarısızlık olur.

Öncelikle YKS ve LGS öğrencilerini hzırlayan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ilimizin en ücra köşesindeki öğretmenimize de temas edeceğiz. Ben bunu geldiğim yerde de söylediğim zaman insanlar nasıl olacak diye düşünmüşlerdi. Afyonkarahisarımız’da da inşallah aynısını yapacağız. Salı günü Sandıklı’dan başlıyoruz. Gerekirse çocuklarımızın öğleden sonraki bazı sürelerini heba edeceğiz ama bu bir yıla karşılık küçük bir bedel olacak” dedi.

Sünnetci’yi ziyaret eden Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt ise eğitim camiası ile olan dayanışmayı sürdüreceklerini ifade etti.