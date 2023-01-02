Sünnetçi ilçe değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Çobanlar, İhsaniye, İscehisar, Sinanpaşa ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürleri ile ‘Eğitim Öğretimin Değerlendirilme’ toplantısı yaptı.

Sünnetçi kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de mevcut eğitim seviyesinin arttırılması amacıyla gerçekleştirdiği toplantılara devam ediyor. Sünnetçi bu çerçeve de Çobanlar, İhsaniye, İscehisar, Sinanpaşa ve Şuhut’ta toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Sünnetçi tüm ilçe milli eğitim müdürlerine ve idarecilerine yapmış oldukları çalışmalarından dolayı başarılar dilerken, ayrıca eğitimin kalitesi artırılması noktasına fikir alışverişinde de bulunuldu.