Sünnetci: “Biz birlikte güçlüyüz”

Sünnetci, Sandıklı’da görevli öğretmenler ile tanışma toplantısı yaptı. Öğretmenler ile görüş alış verişinde bulunan Sünnetci, başarının arttırılmasına yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Afyonkarahisar eğitimine hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Sünnetci: “Kapım ve telefonun değerli öğretmenlerimize her zaman açık. Biz birlikteyiz, güçlüyüz ve başaracağız” dedi. Ziyaret İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.