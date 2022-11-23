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Sünnetci: “Biz birlikte güçlüyüz”
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürüm Miraç Sünnetci, Sandıklı’da düzenlediği öğretmenlerle tanışma toplantısında, "Birlikteyiz, güçlüyüz ve başaracağız" mesajı verdi.
AFYONKARAHİSAR 23.11.2022, 11:11 23.11.2022, 11:31
Sünnetci, Sandıklı’da görevli öğretmenler ile tanışma toplantısı yaptı. Öğretmenler ile görüş alış verişinde bulunan Sünnetci, başarının arttırılmasına yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Afyonkarahisar eğitimine hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Sünnetci: “Kapım ve telefonun değerli öğretmenlerimize her zaman açık. Biz birlikteyiz, güçlüyüz ve başaracağız” dedi. Ziyaret İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.